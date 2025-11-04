

Roma, 4 nov. (Adnkronos) - "I 60 milioni in più per i porti della Campania, annunciati dal viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi oggi in visita istituzionale a Napoli, rende certa una crescita già innescata grazie agli investimenti preziosi che questo Governo sta portando avanti nella nostra regione e in tutto il Mezzogiorno. Risorse che l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale potrà gestire per completare i progetti già avviati e mettersi subito al lavoro sulla programmazione di cantieri essenziali per valorizzare al meglio le nostre infrastrutture portuali". Così il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi, a margine della visita istituzionale del viceministro Rixi a Napoli.

"L’intervento di rimodulazione dei fondi del Pnrr - prosegue - che serviranno a dotare i porti di Napoli e Salerno di opere moderne, dimostra come questa attività sia fondamentale per essere certi che le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza vengano spese tutte e bene perché questo è quello che abbiamo sempre sostenuto con forza".

"Ringraziamo il Governo, il ministro Matteo Salvini e il sottosegretario Rixi per il grande lavoro per la Campania che si inserisce in un quadro di interventi a favore della crescita e dello sviluppo del nostro territorio. Non smetterò mai di ripeterlo: mai tanti investimenti in infrastrutture in Campania come da quando Matteo Salvini è al Mit", conclude.

