

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "L’azione del Governo per tutelare il territorio della nostra Campania è incisiva e prova ne sono i 90 milioni di euro, previsti nell’ambito dei Fondi Fsc 2021-2027, contro il rischio idrogeologico in ottica di risanamento e depurazione. Parliamo di interventi fondamentali, dalla Costiera Amalfitana al Sannio, fino al Litorale Domitio, per cui ringraziamo il viceministro dell’Ambiente Vannia Gava per il grande lavoro per la Campania". Così il deputato e coordinatore della Lega in Campania Gianpiero Zinzi.

"La cronaca di tutti i giorni e le emergenze legate al territorio ci dicono che la prevenzione e gli investimenti per la messa in sicurezza sono essenziali per proteggere il nostro ambiente, migliorando la vita dei cittadini, rendendo possibile uno sviluppo sostenibile, stimolando l’innovazione e nuovi mercati del lavoro", conclude.

