

Roma, 3 set. (Adnkronos) - "Assolutamente no". Vincenzo De Luca risponde così a In Onda su La7 quando gli viene chiesto se Roberto Fico si possa già considerare il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Campania. "Per me non è stato formalizzato nulla. Io sono fermo alle cose di cui ho discusso, cioè si definisce prima il programma e poi i candidati".

