

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Stupisce il totale silenzio di Roberto Fico e dei suoi alleati su una vicenda che sta suscitando interrogativi nell’opinione pubblica. Quando si tratta di altri, la sinistra invoca trasparenza, indagini e persino dimissioni immediate, quando invece le domande riguardano i propri rappresentanti, cala un silenzio che sa di imbarazzo". Così in una nota il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri.

"Perché Fico non ammette - prosegue - come dimostrato da pubblico registro, che il gozzo attualmente ormeggiato a Procida è di sua proprietà? Perché non dice la verità, ossia che lo stesso gozzo era precedentemente ormeggiato abusivamente nel sedime militare di Nisida?".

"La politica deve essere coerente: la trasparenza non può essere a giorni alterni, né può valere solo per gli avversari. Chi ha costruito la propria immagine pubblica sulla moralità e sulla correttezza istituzionale, oggi ha il dovere di chiarire con la stessa prontezza con cui in passato ha chiesto spiegazioni ad altri", conclude.

