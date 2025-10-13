

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - “L’intesa tra Fico e De Luca rappresenta l’ennesimo tentativo di tenere in piedi un sistema fallimentare fondato su assistenzialismo e clientelismo. Non è un progetto per la Campania, ma un’operazione di potere per spartirsi poltrone e consensi alle spalle dei cittadini. L’alleanza tra il Movimento 5 stelle e il Partito democratico ha già dimostrato di non saper offrire risposte concrete: ora tenta solo di riciclarsi in vista delle prossime elezioni regionali”. Così il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri.

“La Campania ha bisogno di un cambio di passo radicale, fondato su sviluppo, lavoro, sicurezza e legalità. Con Edmondo Cirielli possiamo costruire un’alternativa credibile e capace di liberare questa terra dalle logiche clientelari che l’hanno tenuta indietro per troppo tempo”, conclude.

