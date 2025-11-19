

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "L’assenza di Roberto Fico al confronto Rai previsto per oggi è un fatto politico che parla da sé. Dopo il dibattito su Sky, in cui le differenze con Edmondo Cirielli nella capacità di sostenere con chiarezza le rispettive posizioni sono emerse in modo inequivocabile, la scelta di non presentarsi ad un nuovo confronto lascia i cittadini basiti. Ma d’altronde uno il coraggio o ce l’ha oppure non può inventarselo. E chi non lo ce l’ha non può amministrare una regione come la Campania". Così in una nota, il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri.

"Rinunciare a un’occasione pubblica di discussione su temi decisivi per la Campania significa sottrarre al confronto democratico uno spazio essenziale proprio nel momento in cui dovrebbe essere massimo l’impegno a mostrarsi disponibili, preparati e trasparenti. Ma evidentemente Fico non ha argomenti da proporre e non e’ in grado di farlo. Edmondo Cirielli invece, come sempre, ha confermato la sua disponibilità’ a un confronto diretto, ritenendo che sia un dovere verso i campani presentarsi e rispondere con chiarezza su ogni tema nell’interesse dei cittadini", conclude.

