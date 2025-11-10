

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Le ecoballe sono uno dei simboli giù evidenti del fallimento di De Luca e del centrosinistra in Campania. Nel 2016 l’allora presidente promise di completare lo smaltimento in 24 o 36 mesi. Sono passati nove anni e la realtà è sotto gli occhi di tutti: le ecoballe sono ancora lì, la regione ha speso centinaia di milioni di euro e sono state pagate oltre 300 milioni di multe all’Unione europea, senza che il problema sia stato risolto". Così in una nota il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri.

"Adesso Fico - prosegue - che si propone come alternativa, dica chiaramente se prende le distanze da questo disastro o se intende difendere chi ha promesso e non ha mantenuto. Perché non si può parlare di cambiamento restando in silenzio davanti all'incapacità di De Luca. E’ troppo comodo nascondersi dietro gli slogan quando i cittadini continuano a convivere con tonnellate di rifiuti e danni ambientali enormi".

"La verità è che la Campania è stata tradita da anni di bugie e di propaganda. Si continuano a fare gare che rimandano lo smaltimento al 2028 e si considerano già smaltite le ecoballe ancora presenti o addirittura quelle bruciate nei roghi. La Campania non può più permettersi amministratori regionali che mentono e candidati come Fico che tacciono per convenienza politica. Con Edmondo Cirielli inizierà il cambiamento, quello vero", conclude.

