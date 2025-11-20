

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - “Invece di parlare ai cittadini che chiedono sicurezza e serietà alla presidente della Regione, c'è chi come Roberto Fico sceglie di chiudere la campagna elettorale con Ilaria Salis, la paladina delle occupazioni abusive di case altrui, della disobbedienza e dei centri sociali, cercando il voto degli ambienti più estremisti. E’ una scelta politica precisa, non un caso. Punta a chi vive di occupazioni, di antagonismo e di scontro con lo Stato, e poi provano a mascherare tutto tirando fuori il solito fantasma del fascismo”. Così in una nota il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri.

“La verità è ormai chiara ai cittadini della Campania: mentre c'è chi come Edmondo Cirielli lavora per dare stabilità e rispetto delle regole, altri inseguono il consenso di chi le regole le disprezza. E questo dice tutto sulla credibilità di certi candidati. Chissà cosa ne pensano gli esponenti del Pd, De Luca, Manfredi, Renzi, Mastella e i cosiddetti centristi del centrosinistra. Capiamo il loro imbarazzo trincerato dietro il loro silenzio. Ma la Campania non può essere consegnata a chi cerca voti nell’estremismo. Serve chi difende istituzioni, legalità e sicurezza. E siamo certi che saranno in tanti, nell’area moderata anche di sinistra, a scegliere Edmondo Cirielli presidente”, conclude.

