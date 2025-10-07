

Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - "La scelta di Edmondo Cirielli come candidato del centrodestra è un segnale chiaro: vogliamo liberare la Campania da decenni di clientelismo e di gestione fallimentare da parte del centrosinistra. Con lui i campani potranno contare su un leader che ha dimostrato, in ogni esperienza istituzionale, di saper amministrare con serietà e coraggio, sempre al servizio dello Stato e dei cittadini". Così in una nota il deputato campano di Fratelli d’Italia Imma Vietri.

"Cirielli incarna la discontinuità che serve alla nostra regione: legalità, competenza, radicamento territoriale e una visione di sviluppo capace di restituire dignità ai campani. Non possiamo più permettere che la Campania sia ostaggio di chi ha prodotto solo disoccupazione, emigrazione, a partire da quella sanitaria, e promesse mai mantenute. Ringrazio il presidente Giorgia Meloni e tutti i leader del centrodestra per una scelta che unisce e motiva: con Cirielli candidato presidente, Fratelli d’Italia e l’intera coalizione saremo in campo con determinazione, senza paura e con la certezza di poter vincere per dare ai campani una nuova stagione di riscatto e di speranza", conclude.

