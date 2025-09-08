

Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Noi avevamo deciso qualche mese fa di discutere prima dei programmi e poi dei nomi. Poi hanno fatto una fuga in avanti". Lo dice Vincenzo De Luca a L'Aria che Tira su La7. "Io mi sto muovendo sulla linea che avevamo deciso: prima i programmi. Ma che stiamo facendo il gioco alle tre carte? Un candidato a me, uno a te. Stiamo dando un'immagine di politica politicante priva di dignità. Non è tollerabile, almeno per quel poco che mi riguarda, lo ripeto io, mi limito ad esprimere la mia opinione. Molto sommessamente".

