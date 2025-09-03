

Roma, 3 set. (Adnkronos) - "Piero De Luca sta facendo un piacere al Pd" candidandosi alla guida del Pd campano dopo anni di commissariamento. "Sono passati gli anni, sono maturate le persone, è maturata la segretaria nazionale. Non c'è nessun patto, nessun mercato". Così Vincenzo De Luca a In Onda su La7.

