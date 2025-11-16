

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - “In riferimento a quanto dichiarato dal senatore Rastrelli e pubblicato dal quotidiano 'La Verità' si precisa, come già fatto circa dieci anni fa, che la richiesta di sanatoria non è stata fatta dal presidente Fico né dalla sua famiglia, bensì dal precedente proprietario della casa di San Felice Circeo negli anni ’80. È quindi semplicemente falso sostenere che il presidente Fico abbia richiesto un condono o una sanatoria”. Così l’ufficio stampa di Roberto Fico, candidato del centrosinistra alla presidenza della regione Campania.

