

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Quanto accaduto nella chiesa di San Simeone Profeta a Marcianise rappresenta un fatto grave e inaccettabile. Trasformare un altare in un palco elettorale e interrompere una messa per un intervento politico, a pochi giorni dal voto, significa oltrepassare il limite del rispetto dovuto ai luoghi di culto e alla comunità che li vive. La politica deve restare fuori dagli spazi dedicati alla fede. Il rispetto delle istituzioni e dei cittadini passa anche attraverso il rispetto degli ambienti sacri, che non possono essere strumentalizzati per ottenere visibilità o consenso". Così il senatore di Forza Italia Francesco Silvestro.

"Noi continuiamo la nostra campagna elettorale con lo stile che abbiamo scelto fin dall’inizio: tra le persone, nelle strade, nelle piazze, attraverso il dialogo diretto e trasparente. Il consenso non si costruisce con scorciatoie o forzature, ma con l’ascolto vero e con la presenza quotidiana accanto alla cittadinanza. Le 'strade del Signore' appartengono alla fede. Le nostre sono quelle della partecipazione, dell’impegno e del rispetto", conclude.

