

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - “Emendamento sul condono edilizio è un trucco della destra per raccattare qualche voto in extremis. Sparirà dopo elezioni 23-24 novembre. Anche perché la manovra non sarà discussa prima di dicembre. A urne chiuse. Persino l’ex Sindaco di Napoli, Achille Lauro, prenderebbe le distanze da questa schifezza”. Lo afferma Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro della Camera.

