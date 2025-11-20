

Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Roberto Fico è la più bella promessa di rinnovamento per questa regione. Siamo al tuo fianco e non potrai contare solo sul Pd e sulla coalizione ma anche sulle politiche fatte dal governo campano in questi anni. Voglio ringraziare personalmente Enzo De Luca che oggi sostiene Fico in una coalizione ancora più larga: avanti insieme". Così Elly Schlein al comizio di chiusura del centrosinistra a Napoli.

