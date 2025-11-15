

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Dopo che "Giorgia Meloni a settembre" aveva "annunciato un piano sulla casa, in manovra non c'è nulla, però oggi come emendamento Fratelli d'Italia prova a inserire l'ennesimo condono, che è strizzare l'occhio a chi non ha rispettato le regole, dando un colpo agli stinchi di quelli che le regole le hanno sempre rispettate. Perché invece non facciamo un grande piano per la casa che in questo Paese manca da vent'anni? Perché non rimettiamo quel fondo per l'affitto che sosteneva quelle famiglie che non riescono più a pagare l'affitto e stanno rischiando lo sfratto?" Lo ha affermato la segretaria del Pd, Elly Schlein, ospite di 'In altre parole' su La7.

