

Roma, 24 nov (Adnkronos) - In Campania "non ha solo vinto Roberto Fico con la coalizione, ha perso il governo e Giorgia Meloni. Hanno candidato un esponente di governo, hanno schierato tuti i ministri, hanno fatto un mossa vintage e rispolverato il condono di Berlusconi del 2003. Non ha funzionato". Lo ha detto Elly Schlein.





