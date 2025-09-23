

Roma, 23 set (Adnkronos) - In Campania "stiamo discutendo il programma con Fico. Un bel segnale di rinnovamento candidare una persona onesta, capace, competente, umile nell'ascolto". Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd.

"Daremo continuità alle buone politiche dell'amministrazione regionale e troveremo spazi per l'innovazione dove è necessaria, con partito e coalizione uniti. Può essere stato faticoso ma era giusto arrivare alla sfida con un partito e una coalizione unite e tutti responsabilizzati sull'obiettivo comune di battere la destra", ha aggiunto la segretaria del Pd.

