Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "Il Pd ha una linea chiara: no al terzo mandato. Lo dico di nuovo con chiarezza: non c'è legge regionale che possa cambiare la linea del Pd nazionale. C'è una cosa che viene prima del consenso, le regole che valgono per tutti". Così Elly Schlein a Di Martedì su una clip con Silvio Berlusconi.