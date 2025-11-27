

Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Cacicchi? Io penso che se due anni fa o tre anni fa avesse raccontato a qualcuno che dopo De Luca il presidente della campagna sarebbe stato Roberto Fico non le avrebbero creduto". Lo dice Elly Schlein a Piazza Pulita su La7.

"Noi abbiamo lavorato per una grande promessa e scommessa di rinnovamento e la migliore che potessimo offrire ai cittadini campani è avere Roberto Fico presidente. Per arrivarci ho voluto che tutti si sentissero responsabilizzati attorno a un candidato e a un programma condiviso con tutte le forze di coalizione. Questa era la priorità, questo era il modo per battere le destre e l'abbiamo non solo battuta ma con uno scarto di 25 punti percentuali nonostante la pessima campagna che hanno fatto a destra contro Roberto Fico".

