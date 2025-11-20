Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Andiamo a vincere con Roberto Fico. La persona giusta, una persona onesta. Ti sosterremo lealmente in questa grande sfida. Andiamo a vincere insieme in Campania e poi insieme vinciamo in Italia. dal giorno dopo" le regionali "lavoriamo la programma per l'lalternativa". Così Elly Schlein al comizio di chiusura del centrosinistra a Napoli.
Campania: Schlein, 'andiamo a vincere qui e poi in Italia, al lavoro insieme su programma'
20 novembre, 2025 • 19:44
