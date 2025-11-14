

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "L’impegno assunto dal nostro candidato Edmondo Cirielli di incrementare di cento euro mensili le pensioni minime in Campania risponde alla necessità di garantire ai cittadini un welfare dignitoso, sostenere l’inclusione sociale, favorire la vita attiva e contrastare lo spopolamento". Così la deputata di Fratelli d’Italia Marta Schifone.

"Attualmente la nostra Regione, secondo il rapporto Welfare Italia Index 2025, risulta ultima per i servizi erogati alla popolazione, dai bambini agli anziani. L’obiettivo che ci poniamo, e che intendiamo realizzare con Edmondo Cirielli, è quello di costruire una Regione più solidale e inclusiva, che non lasci indietro nessuno", conclude.

