

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Conte parla di impresentabili, ma dimentica che in Campania il vero problema è il suo centrosinistra: un campo dilaniato da divisioni e personalismi. Fico e De Luca si attaccano pubblicamente, si rinfacciano clientelismo e fallimenti, trasformando la politica regionale in una resa dei conti permanente. E tutto questo mentre la regione affonda: sanità al collasso, infrastrutture ferme, giovani costretti ad andarsene". Così, in una nota, la deputata Marta Schifone, commissario Fratelli d’Italia della provincia di Napoli.

"Altro che impresentabili: sono loro impresentabili nelle idee e nei fatti. Incapaci di offrire una visione unitaria, un progetto credibile per i campani. Mentre loro litigano, il centrodestra con Edmondo Cirielli offre un’alternativa seria: competenza, programmi chiari, una squadra coesa. Vogliamo restituire dignità al lavoro, efficienza alla sanità, futuro ai giovani. Con i fatti, non con gli insulti", conclude.

