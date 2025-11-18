

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Il candidato del centrosinistra in Campania Roberto Fico ha acquistato una casa al mare sapendo che era in atto una richiesta di condono. È evidente che questo stride con la sua posizione politica, soltanto di facciata, contro i condoni. Ed è altrettanto evidente che questa posizione l’ha presa solo perché proviene dal suo principale avversario alle Elezioni regionali di domenica e lunedì. Anzi, nel caso della proposta di Cirielli si tratta solo di sanare un’ingiustizia perché i campani che avevano aderito al condono del 2003 hanno pagato a vuoto perché l’allora governatore Bassolino si oppose ma ovviamente si guardò bene dal restituire i soldi". Così il deputato campano di Fratelli D’Italia Michele Schiano di Visconti, coordinatore provinciale del partito a Napoli.

"Oggi Fico, tra barca e casa al mare, sta dando una pessima immagine di sé. Come può uno che predica bene e razzola male governare una delle regioni più grandi e importanti della Nazione?", conclude.

