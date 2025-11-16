

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "L’assurda polemica su Roberto Fico con l’ennesima bufala dimostra che la destra è in confusione totale e non sa quello che dice, perché parla di sanatoria e fa riferimento al condono. Al tempo stesso, la maggioranza, propone un emendamento alla Manovra che permette di riaprire i termini di un condono, che è tutt’altra cosa. La loro visione prevede la soluzione dei problemi attraverso il colpo di spugna del condono, noi al contrario abbiamo una visione diversa, puntiamo alla rigenerazione urbana, alla riqualificazione dell’abitato e siamo mossi dalla volontà di dare risposta a chi soffre il problema del disagio abitativo. Il Movimento 5 Stelle non ha niente da nascondere e Fico ha già chiarito ogni aspetto. Giorgia Meloni, al contrario, ha comprato un villino a Roma che sembra essere un immobile di lusso. Forse è lei che nasconde qualcosa?”. Lo scrive in una nota Agostino Santillo, deputato del Movimento 5 Stelle e vicepresidente della commissione Ambiente della Camera.

