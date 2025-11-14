

Napoli, 14 nov. (Adnkronos) - "Chi sta casa è come se votasse Fico, è complice dei Cinquestelle e lo dico con rispetto di chi non vota". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo Salvini, in occasione del comizio a Napoli a sostegno del candidato presidente alla Regione Campania del centrodestra, Edmondo Cirielli.

