

Napoli 14 nov. (Adnkronos) - "Io sono convinto che Cirielli governatore il campo rom di Giugliano lo chiude nel suo primo mese di mandato nella Regione Campania e io sarò al suo fianco". Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio e segretario della Lega, Matteo Salvini, in occasione del comizio a Napoli a sostegno del candidato presidente alla Regione Campania del centrodestra, Edmondo Cirielli.

