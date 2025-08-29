

Roma, 29 ago. (Adnkronos) - L'accordo che porterà Piero De Luca alla segreteria del Pd campano "mi ha provocato una ferita, io e gli altri amici che abbiamo sostenuto Elly Schlein non siamo certo contenti", ma “l’era De Luca è finita, e ora prende finalmente il via la stagione del campo largo. Schlein aveva già detto molti mesi prima che non ci sarebbe mai stato un terzo mandato per lui. La Consulta ha sancito un fatto politicamente già deciso. Però la macchina del partito è una cosa più complessa. Noi dell’area Schlein abbiamo ottenuto un accordo sulla guida unitaria del Pd campano. Si passerà da una gestione monoteistica a una plurale". Lo dsice l'eurodeputato campano del Pd Sandro Ruotolo, in un'intervista a 'Il Fatto quotidiano'.

"Finalmente -aggiunge- daremo via alla stagione del campo largo. Il primo mattone lo mettemmo con la mia elezione in Senato, nel 2020, quando molti 5Stelle mi votarono nonostante il veto dei dimaiani. Ora avremo un candidato che stimo e che valorizza la parola 'noi', come Fico. Un uomo esperto, non un Masaniello. Ma il tema centrale saranno i programmi. Non tutto quello che è stato fatto in questi anni è da buttare. Però c’è molto da cambiare, dalla politica industriale all’ambiente".

