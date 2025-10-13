

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - “Da non credere. Fratelli d’Italia sta pensando di candidare alla Regione Campania Gennaro Sangiuliano: ex direttore del Tg2, ministro del governo Meloni e oggi corrispondente Rai da Parigi. La Rai è stata trasformata in un albergo ad ore del potere: non solo propaganda, ma trampolino di lancio per carriere personali". Così Sandro Ruotolo, responsabile Informazione nella segreteria nazionale del Pd.

"Mai, nella storia della televisione pubblica, era accaduto che un dirigente diventasse ministro, tornasse in azienda e poi si ripresentasse in politica. Un’anomalia clamorosa, che riduce il servizio pubblico a una succursale del governo. È vero: la Costituzione garantisce a tutti il diritto di candidarsi, e quindi Sangiuliano andrà in aspettativa se correrà per la Regione. Ma resta il nodo politico: serve un regolamento serio. Non si può considerare la Rai come una dependance del partito di governo, un ufficio a disposizione di chi passa dalla redazione al ministero, dal ministero allo studio televisivo e di nuovo alle urne. Se davvero Fratelli d’Italia porterà avanti questa operazione, sarà l’ennesima conferma che per Giorgia Meloni la Rai significa solo propaganda, potere e poltrone”.

