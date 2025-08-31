

(Adnkronos) - "Martusciello ha perso una buona occasione per farsi apprezzare tacendo, soprattutto se parla di Forza Italia -e non è la prima volta- come unica attrattiva dei Moderati in Campania. Comprendo la sua necessità di accreditarsi presso l’elettorato moderato ma, proprio per questo, dovrebbe averne rispetto poiché se c’è una cosa che i moderati non gradiscono è la mancanza di rispetto per le loro scelte che sempre di più premiano Noi moderati e non Forza Italia". Lo afferma Saverio Romano, coordinatore politico di Noi moderati.

