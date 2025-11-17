Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Roberto Fico, sodale del draghiano Di Maio, vorrebbe rappresentare il popolo meridionale ma è stato pronto a ricevere gli emissari del regime di Zelensky, che oggi si arricchiscono con i nostri soldi, grazie all' Unione europea. Non c’è fine al peggio". Lo afferma Marco Rizzo, leader di Democrazia sovrana e popolare.
Campania: Rizzo, 'Fico riceveva emissari Zelensky arricchiti con nostri soldi'
17 novembre, 2025 • 16:03
