Roma, 7 nov. (Adnkronos) - "Il terzo mandato in questo Paese lo hanno consentito a Zaia, se lo hanno consentito a lui, lo possono consentire anche a De Luca. Questo dal punto di vista tecnico, la posizione di Schlein è politica: lei non ritiene di candidare chi ha già fatto due mandati. Il mio giudizio su De Luca è positivo, lo stimo moltissimo. Il mio giudizio è positivo anche su Eugenio Giani mentre è negativo su Michele Emiliano". Così Matteo Renzi al Salone della Giustizia.

"Io su De Luca, dico: perchè no? Se ci sarà un terzo mandato, noi lo sosterremo. Se poi lui vorrà trasformare la sua battaglia contro l'autonomia, per le infrastrutture, anche in una battaglia nazionale, io vedo in De Luca uno straordinario alfiere del riformismo anche a livello nazionale. Per tenere alta la bandiera del riformismo serve uno che capisce di politica e De Luca ne capisce".