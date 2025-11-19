

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - “La mancata partecipazione di Roberto Fico al confronto Rai tra i candidati alla presidenza della regione Campania parla da sola. È un segnale politico eloquente: evidentemente, dopo la performance incerta e imbarazzante offerta ieri su Sky, ha preferito sottrarsi a un nuovo esame pubblico”. Così il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli.

“Un candidato che aspira a guidare la Campania non può dileguarsi, sottrarsi al contraddittorio. L’assenza di Fico non è una svista né un imprevisto: è paura politica. È il segno evidente di una fragilità che i cittadini hanno il diritto di conoscere. Il centrodestra si presenta, Fico no. E questo basta a chiarire chi è pronto a governare e chi invece arretra di fronte al confronto democratico”, conclude.

