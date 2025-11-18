

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Roberto Fico si conferma campione di ipocrisia. Dopo l'indecente privilegio della barca ormeggiata al circolo dell’Aeronautica dell’isola di Nisida, ora anche lo scandalo riguardo le sue case, dapprima con la trasformazione di un garage in abitazione, e poi approfittando di un condono per una casa al Circeo". Così il senatore campano di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli.

"Nessuno si sognerebbe di dire nulla se non fosse proprio lui a scagliarsi contro i condoni e a tuonare in questi giorni contro Fratelli d’Italia che ha presentato un emendamento per sanare l’ingiustizia subita dai campani che hanno pagato un condono del 2003 mai riconosciuto dalla Regione. Fico è contrario solo ai condoni della gente comune? Il trionfo dell’ipocrisia", conclude.

