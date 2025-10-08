

Roma, 8 ott.-(Adnkronos) - "Autorevolezza, competenza ed esperienza amministrativa. Ma, quel che più conta, identità e radici ideali". "Edmondo Cirielli è il candidato vincente e il governatore ideale per una nuova stagione della regione Campania". "Dalla politica del potere, al potere della politica". Lo scrive su Facebook il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli.

