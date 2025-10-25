

Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Ho più volte chiesto che venisse convocato un momento di confronto per discutere della composizione della lista del Pd in Campania. Ho sollecitato una riunione tra i parlamentari, che non si è mai svolta, e la ripetizione dell’incontro in videoconferenza di giovedì scorso, che non mi è stata concessa. Ho chiesto più volte un colloquio con il responsabile nazionale dell’Organizzazione, Igor Taruffi, senza mai ricevere risposta. Solo in alcune occasioni ha risposto a messaggi, ma senza mai chiarire i criteri adottati per la definizione della lista. Anche questo credo che sia una mancanza di rispetto personale e politica. Susanna Camusso ha accettato che tutto questo avvenisse senza far nulla, per sua stessa ammissione ci è stato detto che la lista veniva composta a Roma e non a Caserta". Lo ha affermato Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo, nel corso della conferenza stampa di Caserta, in vista delle elezioni regionali in Campania.

