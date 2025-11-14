

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "La presenza della premier Meloni è una gita turistica per una passerella elettorale insopportabile, considerando i continui attacchi al Sud del suo Governo. Il Mezzogiorno è un patrimonio cui la destra crea problemi costanti. Questa è la verità. E ci vuole coraggio a dire il contrario". Così Piero De Luca, deputato e segretario regionale Pd Campania.

"La legge di bilancio - prosegue - taglia 2,4 miliardi di euro al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, risorse decisive per infrastrutture, rigenerazione urbana, politiche sociali e tutela ambientale. Non solo: il governo riduce drasticamente anche i finanziamenti destinati alla Zes unica, che dai 2,3 miliardi previsti nel 2026 scendono a soli 750 milioni nel 2028. Una sforbiciata che indebolisce imprese e investimenti proprio nelle aree che avrebbero più bisogno di stimoli".

"A questi interventi, ricorda l’esponente democratico, si sommano i 3,7 miliardi cancellati dal Fondo per la perequazione infrastrutturale e i 5 miliardi sottratti alla decontribuzione Sud. È una linea chiara: un governo che continua a penalizzare il Meridione, rinunciando alla logica di solidarietà e coesione nazionale che dovrebbe guidare ogni scelta politica. Con queste decisioni la destra rischia di far tornare la Campania indietro anni. Occorre invece tornare alla visione del Next Generation EU, che destinava il 40% delle risorse al Sud proprio per colmare i divari e rendere il Paese più competitivo e unito. Investire nel Mezzogiorno non è un favore a qualcuno: è l’unico modo per far crescere davvero l’Italia", conclude.

