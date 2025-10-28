

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - “Siamo fiduciosi perché veniamo da dieci anni di buongoverno in Campania, dieci anni di lavoro concreto su ambiente, sanità, infrastrutture, politiche sociali e sostegno alle famiglie. Con Roberto Fico alla guida della coalizione di centrosinistra, vogliamo consolidare i risultati raggiunti e rilanciare questi impegni con nuova energia e responsabilità, nell'interesse dei nostri cittadini. Dalla Campania, peraltro, sono convinto che daremo un contributo decisivo anche per costruire l’alternativa di governo alla destra a livello nazionale”. Così Piero De Luca, segretario regionale del Partito Democratico della Campania, intervenendo a Coffee Break su La7.

