Roma, 7 ott.-(Adnkronos) - “Noi Moderati sosterrà la candidatura alla presidenza della regione Campania di un candidato politico di grande spessore proposto da Fdi: il vice ministro degli Esteri Edmondo Cirielli. Una personalità in grado di rappresentare la richiesta di cambiamento e di raccogliere il consenso dei territori”. Così in una nota Noi Moderati.
Campania: Nm, 'serve candidato politico, sosteniamo Cirielli'
7 ottobre, 2025 • 12:44
