

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Non si può che rabbrividire davanti al sentimento antiebraico, all’elogio di Hamas fino ad arrivare alla celebrazione dello sterminio di sei milioni di ebrei da parte dei nazisti, che Souzan Fatayer, candidata di Avs - nella coalizione che sostiene Roberto Fico - continua a diffondere, in particolare attraverso i social. Lo scorso due settembre, condividendo un video in cui si vede parlare l’ex ambasciatore di Israele in Italia, Dror Eydar, Fatayer ha scritto a corredo questo ignobile commento: le parole di questo ebreo fanno rimpiangere l’incompleta missione di Hitler". Così Severino Nappi, capogruppo della Lega in consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.

"Crediamo che bastino queste orrende parole a rendere l’odio profondo e cieco, oltre che il pericoloso fanatismo, che animano questa persona, che si candida ad entrare nel Consiglio regionale della Campania. Tutto ciò è inconcepibile, oltre a pretendere le scuse sia da parte sua che da parte di Avs, chiediamo che si ritiri immediatamente la candidatura di colei che si definisce ‘palestinese napulitana’. Evidentemente non sa cosa significa essere napoletani: appartenere a un popolo d’amore, di accoglienza e di pace che non ha nulla a che vedere con il fanatismo e con l’odio", conclude.

