

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Fratelli d’Italia pesca a strascico sul Paese proponendo il classico condono. Il piatto di lenticchie ai poveri e l’arrosto per i ricchi. Perché gli abusi edilizi sono questo. Da sempre. Vergogna. La presidente del Consiglio perdona i reati?”. Così il deputato del Partito democratico Roberto Morassut.

