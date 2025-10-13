

Roma, 13 ott. (Adnkronos) - “L’incontro tra Fico e De Luca non nasce da un progetto per la Campania, ma dal tentativo di proteggere un sistema di potere logoro, costruito in anni di malgoverno del Pd con De Luca e di finta opposizione del M5s. È avvilente assistere a questo teatro politico, privo di rispetto per gli elettori e per una regione che attende risposte vere, non accordi di convenienza”. Così il senatore sannita di Fratelli d’Italia Domenico Matera, componente dell’Ufficio di presidenza del Senato.

“Non c’è alcuna visione solo la paura di perdere il controllo di un apparato che ha bloccato sviluppo della nostra terra. Sinceramente, la Campania merita di più. Con Edmondo Cirielli e Fratelli d’Italia offriamo una prospettiva di cambiamento reale, basata su lavoro, competenza e serietà”, conclude.

