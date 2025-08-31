

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - “Le liste di Forza Italia in Campania vedranno una presenza preponderante della società civile. Saranno la vera e unica attrattiva per i moderati, con un’apertura formidabile che porterà candidati capilista e futuri consiglieri regionali espressione diretta di quel mondo”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia, sottolineando come “il nostro partito si confermi il vero attrattore per i moderati e si misurerà con gli altri partiti della coalizione proprio su questi temi”.

