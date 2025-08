Roma, 3 ago. (Adnkronos) - "In Campania c’è voglia di centro. Quella maggioranza trattata sempre da minoranza, che ha fatto eleggere Rastrelli, Bassolino e De Luca - presidenti di destra e di sinistra - oggi ha deciso che vuole contare, non limitandosi solo a portar voti”. Lo afferma Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia.

“In Campania il centro è in grado di eleggere un Presidente di Regione - prosegue - ed è in grado di scrivere un programma che risponda alle esigenze dei sindaci e delle associazioni del terzo settore. In Campania Forza Italia affiancherà questo progetto”.

“Qui più che altrove, - sottolinea l’eurodeputato- le differenze in termini elettorali tra Fratelli d’Italia e Forza Italia sono ridotte al minimo e non c’è alcuna superiorità politica di una forza rispetto all’altra. Siamo convinti che, di fronte a una proposta dell’altro schieramento che viene da sinistra, solo il centro può rispondere con argomenti e consenso. Costruiremo questo progetto ascoltando con umiltà”, conclude Martusciello.