

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - “Perché Fico non smentisce che il gozzo attualmente ormeggiato a Procida e’ di sua proprietà? Perché Fico non smentisce che lo stesso gozzo era precedentemente ormeggiato abusivamente nel sedime militare di Nisida? Che fine ha fatto il Fico contro la casta?”. Così il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.

