

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Il Piano di ricostruzione della regione Campania è l’emblema dell’incapacità amministrativa di De Luca, del suo assessore e dell’intero centrosinistra. Dopo anni di rinvii, consulenze costose e sprechi, la Regione arriva con tre anni di ritardo ad approvare un Piano pieno di falle e incongruenze. E’ inaccettabile che, dopo la tragedia della frana del novembre 2022, che costò dodici vite, si sia deciso di ripartire da zero per adeguare un piano che già doveva prevedere la tutela idrogeologica". Così il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.

"In due mandati De Luca si è fatto vedere sull’isola appena tre volte, e oggi, in piena campagna elettorale, torna per presentare un piano che sa di propaganda più che di ricostruzione. I cittadini meritano rispetto, non passerelle. La regione, De Luca, l’assessore Discepolo e il responsabile Gentile spieghino i ritardi, i costi e le responsabilità’ di questa gestione fallimentare", conclude.

