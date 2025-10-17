

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "Sono gli ultimi giorni di Pompei in regione Campania. L’Istituzione viene utilizzata come bancomat elettorale per i candidati di centrosinistra che annunciano finanziamenti su strade, bonus a medici dei comuni montani ed ogni sorta di prebenda da elargire e da promettere. Sembra che tutto maturi ora sotto elezioni, mentre abbiamo alle spalle anni di nulla cosmico passati a parlare di terzo mandato, partiti commissariati per tessere false ed inchieste giudiziarie scaturenti da operazioni clientelari. Su questo il candidato Fico, ex paladino della morale pubblica, cosa ha da dire?". Così il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di FdI in Campania.

"Codice etico e liste pulite sono tutti temi finiti in soffitta. Neanche un fiato, dopo il baciamano a De Luca, neanche sulla stabilizzazione del suo capo di gabinetto presso l’Istituto Zooprofilattico di Portici (Napoli). Reddito di cittadinanza e reddito di clientela marciano a braccetto e sono il vero programma elettorale sancito dall’accordo. Con Cirielli presidente la Campania ha l’opportunità storica di spazzare via tutto questo", conclude.

