

Roma, 7 nov. (Adnkronos) - “E’ straordinario il dato pubblicato da Porta a Porta. Cirielli in meno di 20 giorni ha recuperato oltre 12 punti su Fico. Si percepisce l’entusiasmo in tutti i territori della regione. E’ esploso l’entusiasmo e la voglia di cambiamento del popolo campano, che sa che Cirielli è la persona giusta mentre Fico è il trionfo dell’incoerenza e dell’incapacità. Lo riconoscono anche le persone intellettualmente oneste di centrosinistra. Siamo pronti per l’aggancio e il sorpasso”. Così il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.

