

Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Oggi Fico ci racconta che ha una coalizione compatta. A questa affermazione ridono anche gli animali muniti di becco. Ma Fico ricorda di quando i 5 Stelle urlavano mai con il Pd, al governo solo se superiamo da soli il 50% e altre amenità. Ma Fico lo sa che a livello nazionale non hanno un'alleanza definita e sancita neanche per il futuro? Da campo largo a composanto è un attimo e sarà proprio la sua sconfitta a determinare questo". Così il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.

