

Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Capiamo che l’emblema del fallimento della stagione di De Luca, oltre alla sanità, siano le ecoballe. Nel 2016 l’ormai ex presidente della Regione promise solennemente di completare lo smaltimento entro 24/36 mesi. Oggi, nove anni dopo, la quasi totalità delle ecoballe è ancora li. Abbiamo pagato finora 300 milioni di euro di multe alla comunità europea e non c’è un piano, al di là degli annunci vuoti e non rispettoso di chi vive in quei territori. Bonavitacola, l’avvocato delle cause perse di De Luca, a giugno sosteneva che i siti di stoccaggio erano oramai liberati. Balle su balle". Così il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.

"Fanno gare che prevedono lo smaltimento nel 2028 e così considerano già smaltite le ecoballe che continuano ad essere nel sito. Considerano smaltite dalla regione anche le balle distrutte dai roghi con grave danno per la salute dei cittadini. Un disastro di cui porteranno una colpa eterna con la nostra popolazione ed invece hanno anche l’ardire di parlare di risultati e snocciolare numeri. I cittadini sanno bene che in tanti anni agli annunci non è seguito alcun fatto. Per fortuna tra qualche settimana questa stagione sarà consegnata al passato con Edmondo Cirielli presidente", conclude.

